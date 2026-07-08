Alle 12 di oggi, un incendio si è sviluppato nella sede di un'azienda di bitumi a Colli del Tronto, provocando fumo visibile a distanza e momenti di paura tra i residenti. Si tratta del secondo episodio nel giro di un anno, dopo il rogo di agosto 2025. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Colli Del Tronto, 8 luglio 2026 – A distanza di circa un anno dal rogo dell'agosto 2025, ci sono stati momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Colli del Tronto, dove intorno alle 12.30 è divampato un incendio che ha coinvolto il motore di un silos all'interno dell' Adriatica Bitumi situata tra il capoluogo e la frazione di Villa San Giuseppe, a ridosso anche dell'abitato di Pagliare. Alta colonna di fumo nero. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il motore posto sulla sommità del silos, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile da gran parte del territorio circostante e che, nel giro di pochi minuti, ha destato forte preoccupazione tra i residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio all’Adriatica Bitumi, paura e protesta tra i residenti: è il secondo nel giro di un anno

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