Ci sono case bruciate! Spaventoso incendio in Italia | paura tra i residenti

Da thesocialpost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, coinvolgendo diverse abitazioni andate distrutte dalle fiamme. La zona interessata si trova tra le province di Lucca e Pisa e la situazione ha causato timori tra i residenti, che hanno assistito a un episodio di grande gravità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

La situazione sul Monte Faeta ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza ambientale e civile, colpendo duramente il territorio di confine tra le province di Lucca e Pisa. Un incendio di proporzioni vastissime, alimentato da condizioni meteorologiche avverse e forti raffiche di vento, ha costretto le autorità a disporre l’evacuazione immediata di circa 3.500 residenti durante le ore notturne. Il rogo, che inizialmente sembrava circoscritto al versante lucchese, ha rapidamente scavalcato i crinali raggiungendo la zona di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Purtroppo, come spiega il sindaco di San Giuliano Terme,  Matteo Cecchelli, ci sono « edifici bruciati, due o tre, tra quelli posizionati in più in alto».🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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