Un incendio si è sviluppato in un deposito di circa 8.000 metri quadrati, provocando esplosioni riprese in un video dall’interno. Le fiamme, alte decine di metri, hanno generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Al momento non si registrano feriti. Il rogo è partito da uno dei container del deposito, coinvolgendo un’area estesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Il rogo interessa una superficie di 8 mila metri quadrati. Al momento non si registrano feriti Le fiamme, alte decine di metri e la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: da ore uno dei depositi della Bartolini Ã¨ interessato da un rogo divampato da uno dei container. Sul sito si sono susseguite esplosioni: completamente avvolti dal rogo i capannoni della ditta di spedizioni e logistica e diversi container collegati alle rampe. Bruciati anche alcuni mezzi che si trovavano nel piazzale. Ad alimentare le fiamme tonnellate di merce e pacchi anche di materiale elettronico che stanno rendendo complicate le operazioni di spegnimento. Difficile per i vigili del fuoco raggiungere i capannoni interni dell'azienda e mettere in sicurezza i rimorchi agganciati alle rampe. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Incendio alla Bartolini: le esplosioni in un video girato dall'interno

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