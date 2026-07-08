incendio alla bartolini di milano bovisa il punto con il comandante provinciale dei vigili del fuoco

Un incendio ha interessato un capannone della società di logistica in zona Bovisa, a Milano. Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha dichiarato che, a causa delle dimensioni dell’edificio, è difficile prevedere quando sarà possibile intervenire all’interno. Attualmente, i pompieri non sono entrati nel capannone e probabilmente non lo faranno nel breve termine. Le operazioni di spegnimento sono in corso, ma non sono state fornite tempistiche precise.

L’ingegnere Mauro Caciolai: "È difficile in questo momento fare una previsione perché il capannone è molto grande. Non siamo non siamo entrati e probabilmente non entreremo. Cerchiamo di fare il possibile dall'esterno". Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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