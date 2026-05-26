Incendio a Tor Sapienza a fuoco un furgone e un'auto | colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Un incendio ha interessato un furgone e un'auto in via Alessandro Magnasco a Tor Sapienza. La combustione ha generato una colonna di fumo nero visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono state segnalate persone coinvolte o ferite. L’incendio è stato domato in breve tempo.

Una colonna di fumo nero ha coperto il cielo a Tor Sapienza. Le fiamme sono partite da un furgone in via Alessandro Magnasco. Non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Furgone carico di BOMBOLE D'OSSIGENO prende fuoco ad AREZZO: il momento dell'esplosione

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