Dalmine incendio in un’abitazione di viale Brembo colonna di fumo visibile da chilometri di distanza

Domenica pomeriggio a Dalmine un incendio ha interessato un’abitazione in viale Brembo, generando una grande colonna di fumo visibile a distanza di diversi chilometri. Sul posto sono accorsi numerosi residenti, molti dei quali si sono radunati in strada a osservare l’alto pennacchio di fumo che si elevava nel cielo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Dalmine. Moltissime persone riversate in strada, tutte con lo sguardo all’insù. Osservano l’altissima nube di fumo che domenica pomeriggio ( 3 maggio ) si è alzato in cielo dopo un incendio che ha coinvolto un’abitazione in viale Brembo. Nella struttura sono presenti diverse attività, tra cui una pizzeria, un istituto di credito e una scuola dell’infanzia. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. A osservare le operazione di spegnimento anche il sindaco Francesco Bramani, che però non ha ancora ricevuto informazioni precise sulla dinamica dell’accaduto. Chiusa temporaneamente la strada lungo la quale si sono riversati alcuni residenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Maxi incendio: capannone avvolto dalle fiamme, colonna di fumo visibile a distanzaUna densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, venerdì 27 febbraio, sopra Manzano. Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio di dimensioni considerevoli è scoppiato all'alba di sabato 4 aprile a Canegrate, hinterland nord ovest di Milano. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dalmine, fermato in auto per un controllo. I dati non tornano, con le impronte digitali spunta un ordine di carcerazione. Incendio in un locale di Dalmine, colonna di fumo visibile da chilometri di distanzaDalmine. Incendio nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio all’interno dello stabile all’angolo tra via Segantini e vialeBrembo. Nella struttura sono presenti diverse attività, tra cui una pizzeria, ... bergamonews.it Dalmine, incendio in un’abitazione di viale Brembo, colonna di fumo visibile da chilometri di distanzaFiamme nel primo pomeriggio tra via Segantini e viale Brembo. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine, cause in fase di accertamento ... bergamonews.it