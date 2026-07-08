Un incendio ha coinvolto un'azienda agricola con ristorante nel milanese, divampato alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Le fiamme hanno consumato parte della struttura e delle aree circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Il rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio nell'azienda agricola con attività di ristorazione in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio a Lainate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lainate, incendio a L'Agricola

Notizie e thread social correlati

Incendio a “L’Agricola” di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un'azienda agricola a Lainate, intorno alle 14.

Lainate, tentata truffa a un'anziana: il videoA Lainate, un uomo di 37 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di tentata truffa ai danni di un'anziana.

Argomenti più discussi: Incendio a L'Agricola di Lainate. Foto A. Gemme; Tg - Incendio, li salva il sindaco.

Vasto incendio all’agriturismo L’Agricola a Lainate: il video dell’alta colonna di fumo neroNel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, si è sviluppato un vasto incendio all'interno dell'agriturismo L'Agricola. La struttura si trova in via Rho al civico 90 a Lainate, un comune c ... fanpage.it

Incendio a L’Agricola di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroIl rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle ... msn.com