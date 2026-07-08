Incendio a Lainate
Un incendio ha coinvolto un'azienda agricola con ristorante nel milanese, divampato alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Le fiamme hanno consumato parte della struttura e delle aree circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Il rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio nell'azienda agricola con attività di ristorazione in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lainate, incendio a L'Agricola
Notizie e thread social correlati
Incendio a “L’Agricola” di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un'azienda agricola a Lainate, intorno alle 14.
Lainate, tentata truffa a un'anziana: il videoA Lainate, un uomo di 37 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di tentata truffa ai danni di un'anziana.
Argomenti più discussi: Incendio a L'Agricola di Lainate. Foto A. Gemme; Tg - Incendio, li salva il sindaco.
Maxi incendio a L’Agricola di Lainate: il fumo nero si vede anche da Saronno e Origgio facebook
Vasto incendio all’agriturismo L’Agricola a Lainate: il video dell’alta colonna di fumo neroNel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, si è sviluppato un vasto incendio all'interno dell'agriturismo L'Agricola. La struttura si trova in via Rho al civico 90 a Lainate, un comune c ... fanpage.it
Incendio a L’Agricola di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroIl rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle ... msn.com