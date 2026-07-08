Incendio a Lainate

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un'azienda agricola con ristorante nel milanese, divampato alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Le fiamme hanno consumato parte della struttura e delle aree circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non ci sono segnalazioni di feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio nell'azienda agricola con attività di ristorazione in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incendio a lainate
© Ilgiorno.it - Incendio a Lainate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lainate, incendio a L'Agricola

Video Lainate, incendio a L'Agricola

Notizie e thread social correlati

Incendio a “L’Agricola” di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un'azienda agricola a Lainate, intorno alle 14.

Lainate, tentata truffa a un'anziana: il videoA Lainate, un uomo di 37 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di tentata truffa ai danni di un'anziana.

Argomenti più discussi: Incendio a L'Agricola di Lainate. Foto A. Gemme; Tg - Incendio, li salva il sindaco.

incendio a lainateVasto incendio all’agriturismo L’Agricola a Lainate: il video dell’alta colonna di fumo neroNel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, si è sviluppato un vasto incendio all'interno dell'agriturismo L'Agricola. La struttura si trova in via Rho al civico 90 a Lainate, un comune c ... fanpage.it

incendio a lainateIncendio a L’Agricola di Lainate: fiamme e alta colonna di fumo neroIl rogo è divampato intorno alle 14.30 di mercoledì 8 luglio. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito negli edifici sul retro, quelli dove ci sono il caseificio e le stalle ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web