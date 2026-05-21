Lainate tentata truffa a un' anziana | il video

A Lainate, un uomo di 37 anni è stato arrestato in relazione a un episodio di tentata truffa ai danni di un'anziana. Secondo quanto riferito, il sospetto avrebbe convinto la vittima che l’identità del suo marito fosse stata sottratta e impiegata per commettere una rapina. La vicenda è stata documentata anche attraverso un video. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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Il 37enne arrestato aveva convinto l’anziana che l’identità di suo marito fosse stata rubata e utilizzata per commettere una rapina. Per escludere il coinvolgimento del coniuge l’ha poi indotta a recarsi d’urgenza in banca per prelevare contanti e preziosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lainate, tentata truffa a un'anziana: il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato Sullo stesso argomento Milano, tentata truffa a un'anziana: arrestato il corriereLa donna non si è fatta raggirare e ha chiamato la Polizia, che ha mandato a casa sua gli agenti ad attendere il malvivente per tre giorni. Livorno, carabinieri arrestano 40enne per tentata truffa su un'anzianaI carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne campano che stava tentando di truffare un’anziana con la “tecnica del finto...