Un incendio si è sviluppato oggi nel pomeriggio sulla strada regionale 429 a Castelfiorentino, vicino al km 21. Le fiamme si sono propagate in un’area di interfaccia, coinvolgendo anche alcune case vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14:50 e stanno lavorando per circoscrivere il rogo. Non sono state riportate vittime o feriti. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli sulle cause.

CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 14:50 di oggi, 8 luglio 2026, a Castelfiorentino sulla SR 429 al km 21 circa per un vasto incendio di interfaccia. Sul posto stanno operando due squadre e un’autobotte a presidio di alcune abitazioni che sono minacciate dall’incendio. Presenti anche squadre del personale AIB e elicottero della Regione Toscana. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Castelfiorentino: fiamme sulla regionale 429, case minacciate

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Temi più discussi: Incendio a Castelfiorentino, via Praticelli: fiamme sulla SR 429, in azione Vigili del Fuoco ed elicottero Aib; Incendio nei campi accanto alla strada, alta colonna di fumo; Incendi: a fuoco vegetazione sulla Sr 429 a Castelfiorentino, vigili del fuoco al lavoro; Castelfiorentino, incendio di vegetazione sulla SR 429. Intervenuti i Vigili del fuoco.

Incendi: a fuoco vegetazione sulla Sr 429 a Castelfiorentino x.com

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