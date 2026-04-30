Incendio a Venaria Reale | a fuoco tettoie in legno e minacciate le case che vengono evacuate Nube di fumo

Nella notte di giovedì 30 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in via Castellamonte a Venaria Reale, interessando principalmente tettoie in legno. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo visibile dalla zona e hanno portato all’evacuazione di alcune abitazioni vicine per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato nella notte di oggi, giovedì 30 aprile 2026, in via Castellamonte a Venaria Reale. Le fiamme hanno interessato alcune tettoie in legno al cui interno erano presenti cumuli di legna. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Imponente incendio boschivo ad Andrate: minacciate le case di una borgataUn importante incendio boschivo è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, nella zona di regione Rebbia ad Andrate, sulla serra... Incendio al Conservatorio di Milano: fumo tra le stanze, evacuate circa 30 persone dai dormitoriMomenti di apprensione nella mattinata di venerdì al Conservatorio di Milano, dove un incendio è divampato all'interno dei locali adibiti a... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Incendio a Venaria Reale: a fuoco tettoie in legno e minacciate le case, che vengono evacuate. Nube di fumo; Cafasse, officina divorata dalle fiamme: colonna di fumo nero visibile per chilometri; Paura in via Castellamonte: a fuoco delle tettoie in legno nel cuore della notte - FOTO; Cafasse, incendio devasta un’officina meccanica (FOTO&VIDEO). Incendio all'alba, devasta la sede del Club Alpino a VenariaUn incendio divampato alle prime luci dell'alba ha distrutto la sede del Club Alpino Italiano a Venaria Reale (Torino) in via Picco. L'allarme è scattato intorno alle 5. Sono stati alcuni residenti ... torino.repubblica.it Istantanee Venaria Reale -Torino #attimi #venariareale #torino #barrieradimilano #aprile - facebook.com facebook