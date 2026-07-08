In Zambia, i finanziamenti degli Stati Uniti destinati alla lotta contro l’Hiv sono stati ridotti, mettendo a rischio le attività di prevenzione, cura e assistenza. Finora sono state coinvolte oltre 11 milioni di persone nei programmi di salute legati all’Hiv. La decisione di tagliare gli aiuti sta generando preoccupazioni sulla possibilità di mantenere i progressi raggiunti in vent’anni di interventi. La riduzione dei fondi potrebbe interrompere le attività di prevenzione e trattamento nel Paese.

I tagli Usa agli aiuti sanitari nel Paese africano stanno mettendo sotto pressione i programmi di prevenzione, cure ed assistenza. Finora colpiti oltre 11.000 operatori sanitari mentre 32 centri di accoglienza e benessere al servizio delle popolazioni più vulnerabili sono stati chiusi. Suor Astridah Chibale, coordinatrice salute del Segretariato cattolico, organismo della Conferenza episcopale zambiana: "La risposta all’Hiv non si è interrotta ma è sotto una forte pressione finanziaria" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - In Zambia la lotta all'Hiv rischia di fermarsi dopo vent'anni di successi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zambia, il dilemma tra cure per l’HIV e risorse minerarie criticheLo Zambia si prepara a decidere entro il 30 aprile sul protocollo statunitense riguardante l’HIV, che prevede un finanziamento di un miliardo di...

Trump ricatta lo Zambia: aiuti salvavita per l’Hiv solo se gli Usa avranno maggiore accesso ai giacimenti minerariIn un caso che sta attirando l’attenzione, si segnala che un paese africano ha ricevuto promesse di aiuti internazionali per la lotta contro l’HIV,...