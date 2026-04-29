Trump ricatta lo Zambia | aiuti salvavita per l’Hiv solo se gli Usa avranno maggiore accesso ai giacimenti minerari

In un caso che sta attirando l’attenzione, si segnala che un paese africano ha ricevuto promesse di aiuti internazionali per la lotta contro l’HIV, con la condizione che il governo consenta un maggiore accesso alle riserve minerarie del territorio. La richiesta ha suscitato reazioni di preoccupazione e discussioni sulla trasparenza e le implicazioni di questa trattativa. La vicenda coinvolge direttamente le decisioni politiche e le risorse naturali del paese.

Aiuti sì, ma solo se il governo permette agli Stati Uniti di sfruttare ancor più i giacimenti minerari. Con tanto di scadenza. Donald Trump l’ha fissata al 30 aprile: entro questa data l’esecutivo dello Zambia deve accettare o meno un nuovo accordo sui finanziamenti sanitari, in particolare relativi ai farmaci per l’Hiv, vincolato a concedere agli Stati Uniti un maggiore accesso alle risorse minerarie del paese. In sostanza, spiega il New York Times, “l’amministrazione afferma che l’accordo offrirebbe allo Zambia cinque anni di finanziamenti e contribuirebbe a costruire un sistema più solido che dia al paese maggiore controllo. Ma se lo Zambia non firmasse, i funzionari avvertono che Washington potrebbe interrompere tutti gli aiuti per la lotta all’HIV, una situazione che, secondo gli operatori sanitari locali, sarebbe disastrosa “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump ricatta lo Zambia: aiuti salvavita per l’Hiv solo se gli Usa avranno maggiore accesso ai giacimenti minerari Notizie correlate Iran: “Sul tavolo l’accesso Usa ai giacimenti”Teheran sta aprendo le porte del suo settore petrolifero alle compagnie americane, una mossa inattesa che potrebbe rivoluzionare il panorama... Trump ricatta la Nato: truppe USA solo ai fedeli di IsraeleL’amministrazione Trump sta studiando una strategia per penalizzare i partner della Nato che non hanno collaborato a sufficienza con Israele e gli...