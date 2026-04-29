Zambia il dilemma tra cure per l’HIV e risorse minerarie critiche

Lo Zambia si prepara a decidere entro il 30 aprile sul protocollo statunitense riguardante l’HIV, che prevede un finanziamento di un miliardo di dollari destinato a servizi sanitari. Questo accordo lega i fondi a condizioni legate all’accesso alle risorse minerarie di rame e litio nel paese. La decisione coinvolge questioni di natura sanitaria e strategica legate alla gestione delle risorse naturali e degli aiuti internazionali.

? Cosa sapere Lo Zambia deve decidere entro il 30 aprile sul protocollo USA per l'HIV.. L'accordo vincola un miliardo di dollari sanitari all'accesso minerario su rame e litio.. Entro il 30 aprile lo Zambia deve decidere se accettare un nuovo protocollo sui finanziamenti sanitari che vincola l’accesso ai farmaci per l’HIV a concessioni minerarie per gli Stati Uniti, secondo una bozza di memorandum che coinvolge l’amministrazione di Donald Trump. La scadenza fissata per la fine di questo mese mette il governo dello Zambia di fronte a un bivio estremo: garantire la continuità delle cure per milioni di persone o preservare la sovranità sulle proprie risorse naturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zambia, il dilemma tra cure per l’HIV e risorse minerarie critiche Notizie correlate Trump ricatta lo Zambia: aiuti salvavita per l’Hiv solo se gli Usa avranno maggiore accesso ai giacimenti minerariAiuti sì, ma solo se il governo permette agli Stati Uniti di sfruttare ancor più i giacimenti minerari. Hiv trasmesso alla figlia, negate cure e visite mediche alla bimba: genitori a processo per maltrattamentiBologna, 12 marzo 2026 – Due genitori sono a processo a Bologna per maltrattamenti aggravati alla figlia, rimasta ricoverata per un anno, a rischio...