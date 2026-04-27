Un uomo di 51 anni, ricercato in tutta Europa per un reato di violenza sessuale commesso in Germania, è stato fermato a Padova mentre presentava domanda di permesso di soggiorno. Il soggetto, originario di un paese africano, era da sette anni in fuga dalle autorità. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver verificato i documenti e la condanna pendente.

È stato arrestato e condotto in carcere un cittadino nigeriano di 51 anni, ricercato a livello europeo dal 2019 per violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane donna. L’uomo, già condannato a 15 anni di reclusione dalle autorità tedesche, è stato individuato dalla Polizia di Stato della Questura di Padova durante una procedura amministrativa. L’arresto durante la richiesta di permesso di soggiorno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie all’attività congiunta dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Volanti della Questura di Padova. Il cittadino nigeriano, latitante da 5 anni, è stato associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” dopo essere stato riconosciuto come destinatario di un Mandato di Arresto Europeo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiede permesso di soggiorno a Padova, arrestato: era ricercato in Europa da 7 anni per violenza sessuale

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