Occupano una casa senza permesso di soggiorno denunciati

Durante un controllo su un appartamento, sono stati trovati due stranieri irregolari che occupavano l’immobile senza permesso di soggiorno. Un terzo connazionale, che risultava moroso, è stato invece segnalato per invasione di terreni o edifici. I tre sono stati denunciati alle autorità competenti. L’intervento si è svolto senza incidenti e le persone coinvolte sono state accompagnate presso gli uffici di polizia.

Dal controllo su un appartamento conteso alla scoperta di due stranieri irregolari: il terzo connazionale, inquilino moroso, segnalato per invasione di terreni o edifici.Un intervento mirato dei carabinieri della Stazione di Castellarquato ha fatto emergere una vicenda che intreccia occupazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Manziana, lavoratori in nero e senza permesso di soggiorno nell'azienda agricola Leggi anche: Protesta dei bengalesi: "Dateci il permesso di soggiorno". Anche senza lavoro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Frosinone, Occupano abusivamente un edificio: denunciati; Dl sicurezza: opposizione occupa banchi governo, mercoledì la fiducia; Rifugio Tom, 47 anni di coccole: Noi ogni giorno in prima linea per i cani senza più padrone; Salerno, Vincenzo De Luca annuncia la volata di San Matteo. Occupano la casa di un disabile. I vigili intervengono e e la liberanoQuando gli agenti della Polizia locale sono entrati nell’abitazione di quel 47enne ravennate affetto da disabilità, a Punta Marina, hanno trovato all’interno un 33enne e la madre 55enne, anche loro ... ilrestodelcarlino.it Occupano casa poi la distruggono. Violenza inaudita, danni enormiColle Val d’Elsa (Siena), 20 ottobre 2025 – La casa del colligiano Lorenzo Grassini occupata due volte in un solo giorno. Devastata, non bastano 100mila euro per rimetterla a posto. Una vicenda ... lanazione.it Buongiorno a tutti. Posto anche qui per i colleghi che si occupano di pratiche camerali. L'argomento è la comunicazione PEC amministratori che era prevista in scadenza per il 31/12/2025. Nonostante la manifestata situazione di incertezza normativa riguarda - facebook.com facebook A Milano sinistra divisa: gli antagonisti occupano un'ampia ala del corteo x.com