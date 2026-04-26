Occupano una casa senza permesso di soggiorno denunciati

Da ilpiacenza.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo su un appartamento, sono stati trovati due stranieri irregolari che occupavano l’immobile senza permesso di soggiorno. Un terzo connazionale, che risultava moroso, è stato invece segnalato per invasione di terreni o edifici. I tre sono stati denunciati alle autorità competenti. L’intervento si è svolto senza incidenti e le persone coinvolte sono state accompagnate presso gli uffici di polizia.

Dal controllo su un appartamento conteso alla scoperta di due stranieri irregolari: il terzo connazionale, inquilino moroso, segnalato per invasione di terreni o edifici.Un intervento mirato dei carabinieri della Stazione di Castellarquato ha fatto emergere una vicenda che intreccia occupazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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