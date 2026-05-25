Podismo nel Cilento | a San Giovanni a Piro torna la quarantatreesima edizione della Corsalonga

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 17, nel quartiere Annunziata di San Giovanni a Piro, si svolge la quarantatreesima edizione della Corsalonga. La gara, intitolata Trofeo Nicola Paradiso, parte da via Teodoro Gaza.

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Sabato 30 maggio, alle ore 17, il quartiere Annunziata di San Giovanni a Piro, in via Teodoro Gaza, ospita la partenza della quarantatreesima Corsalonga Sangiovannese - Trofeo Nicola Paradiso. La gara podistica, inserita ufficialmente nel calendario della FIDAL Campania, chiama a raccolta gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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