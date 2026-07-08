In Bergamasca ci sono 61 nuove attività storiche | l’elenco completo

In Bergamasca sono state riconosciute 61 nuove attività storiche dalla Regione Lombardia. L’assessore regionale ha annunciato che continueranno a ricevere sostegno. La regione conta numerose botteghe, negozi e locali che sono considerati punti di riferimento per le comunità locali. Il riconoscimento viene assegnato a esercizi con una lunga storia e radicamento sul territorio. La lista completa delle attività coinvolte è stata resa pubblica.

IL RICONOSCIMENTO. A conferire il riconoscimento è la Regione Lombardia. L’assessore Guidesi: «Continueremo a sostenerle con determinazione». Il territorio lombardo è costellato di botteghe, negozi e locali storici: luoghi di memoria che rappresentano punti di riferimento per le comunità da decenni. La Regione ha conferito il riconoscimento di «Attività storica e di tradizione» a 466 nuove realtà, di cui 61 in provincia di Brescia. Clicca qui per l’elenco completo. Il totale, a livello regionale, ammonta ora a 4.943: «Con questo marchio – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – vogliamo esprimere la nostra gratitudine a quelle imprese che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono ai primati economici e sociali della nostra Regione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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