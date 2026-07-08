In autunno arriverà il primo libro ufficiale sui Black Sabbath

Notizia in breve

A un anno dal loro concerto di addio, i Black Sabbath annunciano l'uscita del primo libro ufficiale dedicato alla band. La pubblicazione arriverà in autunno e conterrà materiale sulla storia, i successi e i momenti chiave del gruppo. La casa editrice ha confermato il progetto senza specificare il titolo o i contenuti dettagliati. La band non ha ancora annunciato eventuali eventi promozionali o presentazioni legate al libro.