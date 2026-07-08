In autunno arriverà il primo libro ufficiale sui Black Sabbath
A un anno dal loro concerto di addio, i Black Sabbath annunciano l'uscita del primo libro ufficiale dedicato alla band. La pubblicazione arriverà in autunno e conterrà materiale sulla storia, i successi e i momenti chiave del gruppo. La casa editrice ha confermato il progetto senza specificare il titolo o i contenuti dettagliati. La band non ha ancora annunciato eventuali eventi promozionali o presentazioni legate al libro.
A distanza di un anno dal loro concerto di addio alle scene musicali, i Black Sabbath annunciano pubblicare il loro primo libro ufficiale. The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter documenterà la storia della band metal dalla loro formazione a Birmingham alla fine degli anni ’60 fino al loro epico show finale Back To The Beginning tenutosi nella loro città nel luglio 2025. Ideato dal fotografo Ross Halfin, amico di lunga data della band, conterrà anche immagini inedite e rare e cimeli, disseminati su 500 pagine. Il libro sarà pubblicato in tre edizioni separate ad ottobre, tramite Rufus Publications ed è già disponibile per il pre-order. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
They Were Already Inside… Breach of the Citadel – Official Teaser
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