Black Sabbath | vinta la battaglia per i demo perduti del 1969

I Black Sabbath hanno recuperato i demo registrati nel 1969 negli Zella Studios di Birmingham. Questi nastri risalenti a più di cinquanta anni fa erano stati persi nel tempo, ma sono stati ritrovati e ora sono stati restituiti alla band. La notizia è stata comunicata dai membri del gruppo, che hanno confermato il ritorno di queste registrazioni storiche.

? Cosa sapere I Black Sabbath riprendono i demo del 1969 registrati negli Zella Studios di Birmingham.. Sharon Osbourne blocca la pubblicazione della raccolta Earth gestita dall'ex manager Jim Simpson.. I quattro membri dei Black Sabbath hanno ripreso il possesso legale delle registrazioni demo realizzate nel 1969 presso gli Zella Studios di Birmingham, ponendo fine a una disputa che coinvolgeva il loro ex manager Jim Simpson. La risoluzione del conflitto è stata annunciata da Sharon Osbourne durante un episodio del podcast The Osbournes, confermando che i nastri originali, concepiti quando il gruppo operava ancora sotto il nome Earth, appartengono ora esclusivamente ai musicisti Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Black Sabbath: vinta la battaglia per i demo perduti del 1969 Notizie correlate Black Sabbath: eccessi, caos e la nascita del rock più oscuroEsiste un momento preciso in cui il rock’n’roll smette di essere musica e diventa leggenda. Sharon Osbourne rivela: “Ozzy sentiva che non aveva molto tempo dopo l’ultimo concerto dei Black Sabbath”Sharon Osbourne continua a snocciolare ricordi di Ozzy e dei loro ultimi giorni insieme, prima della scomparsa del “principe delle tenebre” avvenuta... Approfondimenti e contenuti La jam session perduta di Black Sabbath e Led ZeppelinNegli anni '70, non esistevano gruppi rock più grandi o influenti dei Black Sabbath e dei Led Zeppelin. Ma qualsiasi rivalità tra le due band era oscurata dalla loro amicizia di lunga data che culminò ... rockol.it La storia e l’eredità dei Black Sabbath, celebrate da un ballettoTra le ombre delle fabbriche e il fumo delle acciaierie, Birmingham si staglia non soltanto come cuore pulsante dell’Inghilterra industriale. È anche la città che ha visto nascere l’heavy metal, ... rockol.it