Smart Concept #2 grande ritorno | il modello di serie arriverà in autunno

È arrivata una prima serie di foto che mostrano il ritorno di Smart Concept #2, il modello di serie della due posti cittadina. La vettura, lunga circa 270 centimetri, sarà disponibile a partire dall’autunno. La presentazione ufficiale del veicolo è prevista nelle prossime settimane, mentre si conoscono già alcune caratteristiche tecniche come il motore. La produzione di questa quarta generazione si inserisce nel segmento delle city car compatte.

È sopravvissuta al cognome meno ingombrante di tutti, ad una fama infinitamente piccola, perfino a quell’abitudine scandalosa ma legale con cui si iniziò a parcheggiarla “di taglio”, in perpendicolare alla strada, nello spazio che prima non conteneva certo un’auto intera, ma al massimo due scooter. In Italia la smart fortwo ha venduto 650.000 unità nei 26 anni di una carriera iniziata nel 1998 e finita nel 2024, tra molti rimpianti. Solo a Roma ha trovato 200 mila clienti, tra i lussi e gli eccessi raccontati soprattutto dalle cattivissime versioni Brabus che arrivavano fino a 109 Cv di potenza, tutte a benzina. Dal 2019 la fortwo è diventata esclusivamente elettrica, pur con una autonomia di percorrenza tanto bassa da non venirgli mai più perdonata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Smart Concept #2, grande ritorno: il modello di serie arriverà in autunno Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic Notizie correlate Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO‹ › 1 / 5 smart concept #2 ‹ › 2 / 5 smart concept #2 ‹ › 3 / 5 smart concept #2 ‹ › 4 / 5 smart concept #2 ‹ › 5 / 5 smart concept #2 Smart anticipa... smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2(Adnkronos) – smart torna alle proprie origini e rilancia uno dei simboli più riconoscibili della mobilità cittadina europea. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO; Smart Concept #2: il design dell’erede elettrica della fortwo svelato dai bozzetti | Quattroruote.it; smart riscopre la sua icona urbana, ecco i primi sketch della Concept #2; Smart Concept #2 svelata: ecco come sarà la nuova due posti elettrica. Smart Concept #2: l’erede elettrica della fortwo prende forma nei primi bozzettiA pochi giorni dal Salone di Pechino , smart svela i primi bozzetti e alcuni dettagli della Concept #2, showcar che anticipa la versione di serie della smart #2: in sostanza, l'erede elettrica della ... quattroruote.it Smart #2, ecco le prime immaginiAl Salone di Pechino, Smart presenta il Concept della #2, la vettura che apre la nuova era dell'iconica fortwo ... auto.it Smart Concept #2, lo spirito della Fortwo rivive nello stile e nelle proporzioni. La mitica due posti è pronta a tornare protagonista - facebook.com facebook smart svela il design della Concept #2 #smart #concept #concept2 x.com