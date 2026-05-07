La discussione sulla riforma della legge elettorale prosegue con divisioni all’interno del centrodestra. Dopo l’incontro a Palazzo Chigi tra i rappresentanti della maggioranza, si è fatta avanti la posizione di Forza Italia. La formazione ha annunciato l’intenzione di ridurre il premio di maggioranza previsto nel disegno di legge in discussione. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati della coalizione.

La riforma della legge elettorale continua a dividere il centrodestra. Dopo il vertice di maggioranza andato in scena a Palazzo Chigi, emerge infatti la posizione di Forza Italia, che punta a ridurre il premio di maggioranza previsto nel nuovo impianto elettorale. Una modifica che avrebbe effetti significativi sull’equilibrio del sistema e che rischia di riaprire il confronto interno alla coalizione guidata da Giorgia Meloni. L’ipotesi attualmente sul tavolo prevede un premio assegnato alla lista o coalizione capace di superare il 40% dei voti, con fino a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato. Gli azzurri, però, spingono per abbassare quel correttivo attorno al 10%, nel tentativo di rendere il modello più vicino a un sistema proporzionale e meno penalizzante per le forze minori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Legge elettorale, Forza Italia frena sul premio di maggioranza e lancia una nuova proposta

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