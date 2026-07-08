imprenditore ucciso a capurso omicidio risolto

Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno portato anche ad individuare un gruppo specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti ad Altamura, nel Barese. L'omicidio aggravato dalla premeditazione del 73enne risale al 16 luglio 2010. Flotilla, l'appello di Maria Rosaria Centrone per il fratello Domenico detenuto in Libia: Â«Ringrazio le istituzioni, ma fatelo tornare a casaÂ» Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

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