Tre persone legate alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta. Le manette sono scattate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice. L’arresto fa seguito a un’indagine che porta avanti da anni, collegata a un omicidio avvenuto nel 2004, mai risolto fino a ora.

Tre individui legati alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi sono stati condotti in carcere questa mattina, lunedì 20 aprile 2026, a seguito di un'operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta. L'intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, mette in luce nuovi elementi relativi a un omicidio avvenuto nell'aprile del 2004 nei territori compresi tra Frignano e Villa di Briano. L'indagine ha permesso di ricostruire la dinamic .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Bidognetti: tre arresti per l’omicidio mai risolto del 2004

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