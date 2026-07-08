Capurso omicidio premeditato sedici anni fa Altamura traffico di droga | arresti Operazione antimafia nei carabinieri

Notizia in breve

Questa mattina, i carabinieri hanno avviato un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in traffico di droga. Contestualmente, si sono svolte indagini su un omicidio premeditato avvenuto sedici anni fa a Capurso. Le forze dell’ordine hanno diffuso un comunicato ufficiale e fornito dettagli durante una conferenza stampa, precisando che le indagini sono ancora in corso. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sui soggetti coinvolti o sui reati specifici.