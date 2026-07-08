Capurso omicidio premeditato sedici anni fa Altamura traffico di droga | arresti Operazione antimafia nei carabinieri
Questa mattina, i carabinieri hanno avviato un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte in traffico di droga. Contestualmente, si sono svolte indagini su un omicidio premeditato avvenuto sedici anni fa a Capurso. Le forze dell’ordine hanno diffuso un comunicato ufficiale e fornito dettagli durante una conferenza stampa, precisando che le indagini sono ancora in corso. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sui soggetti coinvolti o sui reati specifici.
Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’individuazione del presunto autore ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ) dell’omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso a Capurso il 16 luglio 2010, nonché ai presunti componenti ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ) di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante ad Altamura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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