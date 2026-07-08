Impero da 50 milioni sotto sequestro colpiti due imprenditori romani | sigilli a pizzerie hotel e ville

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore superiore a 50 milioni di euro a due imprenditori romani. Tra i beni posti sotto sequestro ci sono pizzerie, hotel e ville. L’operazione ha coinvolto le attività di queste persone, considerate socialmente pericolose. Le autorità hanno eseguito i sigilli senza ulteriori dettagli sulla natura dell’indagine o sulle eventuali accuse. La procedura si inserisce in un’azione di contrasto alle attività illegali nel settore economico.

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E’ di oltre 50 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a due imprenditori romani, ritenuti socialmente pericolosi, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta della Procura, è stato adottato per contrastare patrimoni di presunta origine illecita, in base alle misure previste dal Codice antimafia. Le indagini e il provvedimento di sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in seguito a un provvedimento emesso dalla Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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