La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore superiore a 50 milioni di euro a due imprenditori romani. Tra i beni posti sotto sequestro ci sono pizzerie, hotel e ville. L’operazione ha coinvolto le attività di queste persone, considerate socialmente pericolose. Le autorità hanno eseguito i sigilli senza ulteriori dettagli sulla natura dell’indagine o sulle eventuali accuse. La procedura si inserisce in un’azione di contrasto alle attività illegali nel settore economico.

E’ di oltre 50 milioni di euro il valore dei beni sequestrati a due imprenditori romani, ritenuti socialmente pericolosi, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta della Procura, è stato adottato per contrastare patrimoni di presunta origine illecita, in base alle misure previste dal Codice antimafia. Le indagini e il provvedimento di sequestro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il sequestro è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in seguito a un provvedimento emesso dalla Sezione specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Impero da 50 milioni sotto sequestro, colpiti due imprenditori romani: sigilli a pizzerie, hotel e ville

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubRural girl married CEO, cured his family, made him forget Ruby.

Notizie e thread social correlati

Sequestrati beni per 50 milioni a due imprenditori romani: 34 società per pizzerie a taglio e b&b di lusso in centro senza pagare le tasseLa Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 50 milioni a due imprenditori romani.

L'impero invisibile del "dominus" di Licata: sequestro da 15 milioni tra ville, tir e aziende di famigliaLe autorità fiscali di Agrigento e Palermo hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 15 milioni di euro, coinvolgendo ville, veicoli e...

Argomenti più discussi: Il fenomeno Septime e la nascita dell'impero sostenibile - 4/5; Cosa fa Bending Spoons, l’impero italiano nato da un fallimento, conquista New York; L'inchiesta sull'appalto della strada Mosella, la Procura restituisce 31mila euro al funzionario; [GALLERIA] Rifiutato 143 volte, uno studente di Harvard costruisce un impero da 10,1 miliardi di dollari.

Pizzerie al Pantheon, suite e ville di lusso in Costa Smeralda: sequestrato un impero da 50 milioni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Impero da 50 milioni sotto sequestro, colpiti due imprenditori romani: sigilli a pizzerie, hotel e villeSequestrati beni per oltre 50 milioni a due imprenditori romani: coinvolte 34 società e attività tra ristorazione e ricettivo. virgilio.it

Qual è la cosa migliore da fare con 1,1 milioni di unità di Tritanio? reddit