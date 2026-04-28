L' impero invisibile del dominus di Licata | sequestro da 15 milioni tra ville tir e aziende di famiglia

Le autorità fiscali di Agrigento e Palermo hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 15 milioni di euro, coinvolgendo ville, veicoli e aziende di famiglia. L’operazione mira a colpire le attività illecite associate a un gruppo criminale di Licata, ritenuto responsabile di aver gestito un impero economico nascosto. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illegali che si svolgono nel territorio.

Le Fiamme gialle di Agrigento e Palermo hanno messo a segno un colpo durissimo al cuore finanziario della criminalità organizzata licatese. Un patrimonio immenso, valutato oltre 15 milioni di euro, è finito sotto sequestro su disposizione del tribunale di Palermo, svelando l’esistenza di una vera.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Impero dell’alcol smantellato: aziende fallite tornano in affari, maxi sequestro da oltre 2 milioniTempo di lettura: 3 minutiNuovo duro colpo nel contrasto alla criminalità economico-finaria legata al settore degli alcolici. Sequestro da oltre 15 milioni di euro tra Agrigento e Palermo: nel mirino una holding occultaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza contro un imprenditore licatese I finanzieri dei Comandi Provinciali di Agrigento e...