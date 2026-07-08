La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 50 milioni a due imprenditori romani. Tra le proprietà sequestrate ci sono 34 società, tra cui pizzerie a taglio e bed and breakfast di lusso in centro città, che non avevano pagato le tasse. Il sequestro rientra in un procedimento di prevenzione patrimoniale disposto dal Tribunale di Roma su proposta della Procura, che li ha qualificati come “socialmente pericolosi”.

Beni e disponibilità finanziarie per oltre 50 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma a due imprenditori romani ritenuti «socialmente pericolosi» nell'ambito di un procedimento di prevenzionepatrimoniale disposto dal Tribunale di Roma, su proposta della Procura. L'operazione, eseguita dai militari del Comando Provinciale di Roma, trae origine da indagini svolte dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale. Secondo quanto emerso dalle investigazioni, i due imprenditori avrebbero operato per anni attraverso una complessa rete di società prive di adeguata autonomia patrimoniale, con prestanome e a meccanismi finalizzati a separare la titolarità formale dei beni dalla loro effettiva disponibilità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Sequestrati beni per 50 milioni a due imprenditori romani: 34 società per pizzerie a taglio e b&b di lusso in centro senza pagare le tasse

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Sequestro da 2 milioni di euro a due imprenditori, uno è già stato condannato nel processo Spartacus

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