Un aumento improvviso di contagi ha riacceso i timori riguardo a una malattia batterica, ritenuta in passato meno rilevante. La malattia, che può causare casi gravissimi, ha mostrato un’impennata nei numeri, portando a un’emergenza sanitaria. La comunità scientifica sta monitorando attentamente la situazione, mentre si cerca di capire i motivi di questa risalita. Non sono stati ancora ufficializzati collegamenti con cause specifiche o fattori di rischio, come i gatti, citati in modo non ufficiale.

Una malattia batterica che per lungo tempo era stata considerata legata soprattutto al passato torna al centro dell’attenzione della comunità scientifica. Alcuni nuovi studi stanno infatti analizzando una possibile crescita dei casi di tifo murino, un’infezione associata alla presenza di determinati vettori biologici e che potrebbe trovare negli animali domestici un elemento importante nella sua diffusione. Negli ultimi anni, il rapporto tra salute animale e salute umana è diventato sempre più rilevante nella ricerca medica. Gli animali che vivono a stretto contatto con le persone possono infatti rappresentare un collegamento tra ambienti diversi, soprattutto quando entrano in gioco parassiti capaci di trasportare microrganismi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Impennata di contagi, è colpa dei gatti!”. Emergenza totale: casi gravissimi

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