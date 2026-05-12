L’attenzione internazionale si concentra sull’hantavirus Andes dopo i recenti casi a bordo della nave Mv Hondius. L’Organizzazione mondiale della sanità ha segnalato un totale di undici infezioni, di cui tre risultate fatali. La presenza di possibili nuovi contagi ha portato a un aumento della vigilanza tra le autorità sanitarie di vari paesi. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Sale l’attenzione internazionale sull’ hantavirus Andes dopo i casi registrati a bordo della nave Mv Hondius. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono attualmente 11 i casi segnalati tra passeggeri ed equipaggio: nove confermati e due considerati probabili. Il bilancio provvisorio conta anche tre decessi. Tra le persone che si trovavano sulla nave, quattro sono adesso sotto osservazione in Italia, precisamente in Veneto, Toscana, Campania e Calabria. L’Oms ha invitato tutti i Paesi coinvolti a mantenere alta la sorveglianza sanitaria, raccomandando una quarantena di 42 giorni per passeggeri e membri dell’equipaggio a partire dalla data di sbarco.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus Andes, cresce l’allerta dopo i casi sulla nave Mv Hondius. Undici casi segnalati dall’Oms, tre morti: “Possibili nuovi contagi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus Andes, i casi fuori dalla nave MV Hondius diventano il nodo per l’OMS: “Monitorare sintomi precoci”L’OMS segue il tracciamento dei contatti legati al focolaio sulla MV Hondius, che coinvolge anche l’Italia dopo il monitoraggio attivato su quattro...

Hantavirus su nave da crociera, ultimo bilancio: sette casi e tre morti. La MV Hondius attraccherà alle Canarie(Adnkronos) – Sulla nave da crociera alle prese con un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, "dall'1 aprile, data di partenza, fino al 4 maggio si...

Argomenti più discussi: Andes virus: cos’è l’hantavirus che può trasmettersi tra persone; Hantavirus, confermato: il virus è Andes, il ceppo interumano; Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Hantavirus. Dubbi sulle modalità di trasmissione. Nel 2020 uno studio argentino parlava di aerosol.

#Moderna vola in Borsa: +8,5% mentre cresce l'allarme per l' #Hantavirus ceppo Andes. Senza vaccini approvati, il mercato scommette sulla velocità dell' #mRNA. Attenzione alla resistenza a $59,50. #MRNA #BorsaUSA x.com

Due passeggeri di una nave da crociera sono risultati positivi all'hantavirus reddit

Hantavirus delle Ande: cosa dicono davvero gli esperti?Scopri tutto sull'Hantavirus delle Ande e come si diffonde. Impara la verità su questo virus e le sue modalità di contagio. ok-salute.it