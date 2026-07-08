Immissioni in ruolo docenti 2026 si attende risposta del MEF per 44.642 posti vacanti

Per il 2026 sono previste fino a 44.642 assunzioni di docenti in ruolo, soggette all’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). La richiesta riguarda l’inserimento di posti vacanti in tutte le province, ma non è ancora confermato se sarà obbligatorio farlo. Dopo aver ricevuto l’assegnazione della sede, gli aspiranti avranno cinque giorni per comunicare se accettano o rinunciano al posto.

Questo il numero massimo di assunzioni possibile se il MEF darà l’ok alla richiesta del Ministero. È obbligatorio inserire tutte le province? Cosa accade se non si inseriscono Ricevuta l’assegnazione della sede (II fase), gli aspiranti avranno 5 giorni di tempo per accettare o rinunciare al posto. La procedura è obbligatoria. Il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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