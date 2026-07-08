Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | Fase 1 Scelta della provincia scuole disponibili aliquote riserve AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata avviata la prima fase delle immissioni in ruolo per il personale docente dell’anno scolastico 202627 in Lombardia. In questa fase, i candidati devono scegliere la provincia e le scuole disponibili, con le aliquote riserve già pubblicate. Restano in attesa di un decreto ministeriale che ufficializzerà il contingente di posti autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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