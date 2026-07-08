Il Parlamento ha approvato una nuova legge che permette di rimpatriare immediatamente gli immigrati condannati, consentendo loro di scontare la pena nel proprio paese d’origine. La proposta, sostenuta dal partito di maggioranza, è stata definita una risposta anche al sovraffollamento delle carceri. La legge è stata resa possibile grazie a modifiche alle normative europee, approvate dal governo.

“Con questa proposta di legge Fratelli d’Italia fa sì che finalmente degli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena a casa loro. È una modifica importante, finalmente realizzabile grazie all e modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno alla normativa europea”. Così il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, nel corso della presentazione alla Camera della proposta di legge sulle nuove misure per i rimpatri. Formula riassunta nel sottotitolo dell’incontro con i giornalisti “Immigrato condannato, subito rimpatriato”. Immigrazione, FdI presenta la nuova pdl sui rimpatri. “A fronte di una popolazione carceraria di oltre 64mila persone il 31% è composto da extracomunitari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Immigrato condannato, subito rimpatriato”: FdI presenta le nuove misure. Bignami: “Una risposta anche al sovraffollamento carcerario”

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