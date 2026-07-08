Emigrato condannato subito rimpatriato | FdI presenta le nuove misure Bignami | Una risposta anche al sovraffollamento carcerario
Il governo ha presentato una nuova proposta di legge che permette agli immigrati condannati in Italia di scontare la pena nel proprio paese di origine. La misura, secondo i promotori, mira anche a ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane. La modifica legislativa si basa su cambiamenti ottenuti a livello europeo, consentendo l’applicazione di questa norma. La proposta prevede il rimpatrio immediato di chi è stato condannato e desidera tornare nel proprio paese.
“Con questa proposta di legge Fratelli d’Italia fa sì che finalmente degli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena a casa loro. È una modifica importante, finalmente realizzabile grazie all e modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno alla normativa europea”. Così il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, nel corso della presentazione alla Camera della proposta di legge sulle nuove misure per i rimpatri. Immigrazione, FdI presenta la nuova pdl sui rimpatri. “A fronte di una popolazione carceraria di oltre 64mila persone il 31% è composto da extracomunitari. Evidentemente questo costituisce un costo non indifferente” e “quindi sarebbe anche una riposta al sovraffollamento carcerario”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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