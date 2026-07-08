Il governo ha presentato una nuova proposta di legge che permette agli immigrati condannati in Italia di scontare la pena nel proprio paese di origine. La misura, secondo i promotori, mira anche a ridurre il sovraffollamento nelle carceri italiane. La modifica legislativa si basa su cambiamenti ottenuti a livello europeo, consentendo l’applicazione di questa norma. La proposta prevede il rimpatrio immediato di chi è stato condannato e desidera tornare nel proprio paese.

“Con questa proposta di legge Fratelli d’Italia fa sì che finalmente degli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena a casa loro. È una modifica importante, finalmente realizzabile grazie all e modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno alla normativa europea”. Così il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, nel corso della presentazione alla Camera della proposta di legge sulle nuove misure per i rimpatri. Immigrazione, FdI presenta la nuova pdl sui rimpatri. “A fronte di una popolazione carceraria di oltre 64mila persone il 31% è composto da extracomunitari. Evidentemente questo costituisce un costo non indifferente” e “quindi sarebbe anche una riposta al sovraffollamento carcerario”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Emigrato condannato, subito rimpatriato”: FdI presenta le nuove misure. Bignami: “Una risposta anche al sovraffollamento carcerario”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FdI difende Beatrice Venezi, Bignami: “Deve andare avanti anche chi è bravo e non è di sinistra”Fratelli d’Italia ha preso posizione a favore del direttore d’orchestra Beatrice Venezi dopo la rottura del suo rapporto con la Fondazione la Fenice,...

+Europa, carceri: «Servono misure immediate contro il sovraffollamento»Una delegazione di +Europa Padova, composta dal coordinatore provinciale e altri membri del direttivo, ha visitato la Casa Circondariale lunedì 8...