Fratelli d’Italia ha preso posizione a favore del direttore d’orchestra Beatrice Venezi dopo la rottura del suo rapporto con la Fondazione la Fenice, un episodio che ha generato numerose polemiche. Il partito ha affermato che le carriere artistiche devono poter proseguire anche per chi dimostra talento e non appartiene a una specifica area politica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni sulla libertà di espressione nel settore culturale.

Fratelli d’Italia difende il direttore d’orchestra Beatrice Venezi dopo la brusca conclusione del suo rapporto con la Fondazione la Fenice, che tante polemiche ha suscitato. L’istituzione veneziana presieduta da Nicola Colabianchi ha interrotto, infatti, ogni futura collaborazione con la 36enne maestra lucchese, che lo scorso 22 settembre era stata designata direttrice musicale a partire dal 1° ottobre 2026. Bignami: “Venezi è brava e deve trovare spazio”. Scende in campo il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami: “Reputavo arrogante la sinistra quando contestava Colabianchi perché nella sua autonomia aveva nominato Beatrice Venezi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FdI difende Beatrice Venezi, Bignami: “Deve andare avanti anche chi è bravo e non è di sinistra”

Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse

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