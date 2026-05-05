L’arena cinematografica dei Giardini del Frontone riapre le sue porte, offrendo un’opportunità speciale per il cinema estivo. La programmazione prevede diverse proiezioni, attirando il pubblico locale e segnando un ritorno alla tradizione delle serate all’aperto. La struttura, che ha visto una pausa, riprende l’attività con un’offerta dedicata agli appassionati di film sotto le stelle.

Si riaccendono i riflettori sull’arena cinematografica estiva dei Giardini del Frontone, uno degli appuntamenti culturali più amati dai perugini. Ma dietro lo schermo, quest’anno, c’è una partita amministrativa tutt’altro che scontata: quella per l’assegnazione del servizio. Il Comune ha avviato la procedura per affidare la gestione della stagione estiva 2026, che durerà circa quattro mesi, da metà giugno a metà ottobre. Una concessione dal valore stimato di oltre 70 mila euro, che dovrà coprire l’intera organizzazione: dalla programmazione dei film alla promozione, fino alla gestione tecnica e del personale. Il dato che colpisce è però quello legato alla partecipazione degli operatori: al primo avviso pubblico (scaduto a metà aprile) non ha risposto nessuno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arena Frontone, si apre uno spiraglio. Offerta unica per il cinema estivo

Notizie correlate

Ternana, si apre uno spiraglio. Bandecchi: “Ora salviamo il salvabile”Terni, 15 aprile 2026 – Si aprono spiragli per il futuro della Ternana calcio, per la quale la proprietà (la famiglia Rizzo) ha dichiarato la...

Parco Uditore a rischio chiusura, ma si apre uno spiraglio alla Regione: 7 mila firme per salvarloNel corso di un incontro con il corpo forestale e i dipartimenti, è stato assunto l’impegno a liberare gli immobili assegnati alla cooperativa per...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Arena Frontone, si apre uno spiraglio. Offerta unica per il cinema estivo.

Dante e la commedia nella storia del cinema apre l’arena del FrontoneCondizioni meteo permettendo, si apre questa sera la storica Arena del Frontone, con il cinema all’aperto nei Giardini di Borgo XX Giugno, L’inaugurazione è con un evento speciale, a ingresso libero: ... lanazione.it

La magia del cinema sotto le stelle. Perugia, novità all’Arena del FrontoneLa lunga estate calda del cinema sotto le stelle riparte tra belle conferme e novità che promettono scintille. Questa sera riaccende i suoi proiettori la storica Arena dei Giardini del Frontone, da ... lanazione.it