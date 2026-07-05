Giardino della scuola inquinato | si apre uno spiraglio

Il giudice ha deciso di riaprire parzialmente il giardino della scuola dell’infanzia Negromanti, chiuso da quasi quattro anni e sotto sequestro. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario legato all’inquinamento del sito, che aveva portato alla sospensione delle attività all’aperto per i bambini. La riapertura riguarda alcune aree, mentre altre rimangono interdette. La scuola dovrà comunque rispettare nuove prescrizioni ambientali.

Svolta per il giardino della scuola dell’infanzia Negromanti, da quasi quattro anni in parte interdetto ai bambini e sotto sequestro dell’autorità giudiziaria. I fratelli Danilo e Lory Gambini, contitolari della ditta Nuova Edil System srl, hanno patteggiato. Nell’accordo con la giustizia, i due imprenditori si sono assunti l’onere di rimettere in pristino il sito, impegnandosi a ripulire l’area dove nel settembre 2022 avvenne il pesante sversamento di tre metri cubi di olio idraulico, fuoriusciti da un camion e lasciati nel terreno (episodio emerso poi un anno dopo, a seguito delle indagini). Per questo specifico reato e per gli altri sversamenti contestati, dovranno versare 160mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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