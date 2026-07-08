Ilary Blasi ha dichiarato che si sposerà con Bastian Muller solo dopo aver completato il divorzio dal suo ex marito. La conduttrice ha aggiunto di vedere il nuovo compagno solo nei fine settimana e di preferire questa situazione. La conferma arriva in un momento di attesa legale per la separazione. La coppia attende di ufficializzare il matrimonio una volta conclusa la procedura di divorzio.

Ilary Blasi conferma di essere pronta a sposare il compagno Bastian Muller una volta che avrà formalizzato il divorzio dal suo ex marito Francesco Totti. Intervistata da Chi, la conduttrice ha dichiarato: “Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera. Per capire che tipo di matrimonio sarà devo capire i tempi, perché da quello dipende tutto, in base alla stagione cambia anche l’organizzazione”. La presentatrice aveva ottenuto anche una promessa da Sal Da Vinci, durante la scorsa edizione di Battiti Live, di presenziare alle nozze per cantare: “Sì, anche se adesso che ha vinto Sanremo vedremo, mi sa che è molto richiesto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Ilary Blasi: “Sposerò Bastian quando sarò libera, devo prima divorziare. Lo vedo solo nei weekend e mi piace così”

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