Durante il fine settimana, una coppia ha scelto di trascorrere alcuni giorni sull’isola di Capri. La donna è nota per il suo ruolo in televisione, mentre l’uomo è un professionista nel settore del calcio. La coppia si trova in un momento di grande vicinanza, con le nozze alle porte. La loro presenza sull’isola ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni e fotografi presenti sul posto.

Un fine settimana da sogno per Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia, più innamorata che mai e vicina alle nozze, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Capri. A testimoniarlo le numerose foto condivise proprio dalla conduttrice su Instagram, dove ha mostrato i momenti più belli della breve vacanza di famiglia. Insieme a loro infatti c’era anche Isabel, l’ultima dei figli avuti da Ilary con Francesco Totti, che si è goduta qualche giorno di relax alla scoperta dell’isola nel golfo di Napoli. Ilary Blasi e Bastian Muller, la vacanza a Capri. Non potrebbero essere più felici Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia appare più affiatata che mai, anche se le apparizioni sui social sono sporadiche.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi e Bastian Muller, il weekend da favola a Capri

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