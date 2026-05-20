Ilary Blasi e Bastian Muller vicini alle nozze | il 22 maggio fissata l'udienza di divorzio da Francesco Totti

Ilary Blasi e Bastian Muller sono in attesa di sposarsi, con l’udienza di divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti prevista per il 22 maggio. Mentre si avvicina questa data, Blasi si dedica alla sua relazione con Muller, che ha dichiarato di essere un valore importante nella sua vita. La coppia si trova in un momento di attesa, con l’attenzione rivolta anche alla procedura legale di separazione tra Blasi e Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più vicini alle nozze. Il 22 maggio si terrà l'udienza di divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti, intanto si gode l'amore del compagno che, dice, è per lei un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ilary Blasi si sposa con Bastian, ma su di lui ci sono delle strane ombre: chi è davvero

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#IlaryBlasi e Francesco Totti torneranno in tribunale il 22 maggio per una nuova udienza sul divorzio. La conduttrice, intanto, guarda avanti e parla apertamente del matrimonio con Bastian Müller dopo l’anello ricevuto a Parigi. x.com

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