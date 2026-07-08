Ilary Blasi pronta a sposare Bastian ma manca l’ultima firma

Ilary Blasi sta aspettando fine luglio per l'ultima firma, quella che sancirà la fine del matrimonio con Francesco Totti Ormai lo dice da quasi un annoIlary Blasi che è pronta a sposare Bastian Muller,peròFrancesco Totti non ha ancora messo quella firma. Entro fine mese è previsto il divorzio e così poiIlary potrà convolare a nozze con il suo tedesco.Però la conduttrice ancora non ha organizzato nulla, prima deve capire in quale periodo si sposerà per decidere come e quando fare le nozze. Ma di una cosa è certa:sposerà il suo Bastian. Ha capito che è giunto il momento, hanno trovato il giusto equilibrio ed è tanta la voglia di stare insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Ilary Blasi è pronta a sposare Bastian Muller

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Ilary Blasi e Totti, ora è davvero finita: c’è la data del divorzio, finalmente può sposare Bastian!La separazione tra l’ex calciatore e l’ex showgirl è stata ufficializzata con la fissazione di una data per il divorzio.

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Ilary Blasi pronta alle nozze con Bastian Muller, ma frena: Prima devo divorziareIlary Blasi racconta il futuro con Bastian Muller: il matrimonio è nei piani, ma prima deve concludersi il divorzio da Francesco Totti. rumors.it