Ilary Blasi ha dichiarato di essere vicina a completare le procedure legali per divorziare e poter sposare il nuovo partner. Secondo quanto riferito, mancano solo le firme per rendere ufficiale la separazione. La conduttrice ha parlato di voler voltare pagina, mantenendo un atteggiamento realistico sulla situazione. La sua intervista è stata pubblicata su un settimanale di gossip, dove ha condiviso alcuni dettagli sul processo in corso.

Ilary Blasi si prepara a voltare definitivamente pagina, ma con i piedi ben piantati a terra. In una lunga intervista concessa al settimanale Chi, la conduttrice ha chiarito che, sebbene il legame con il compagno Bastian Muller sia solido e sereno, un eventuale matrimonio dovrà attendere la conclusione dell'iter burocratico con l'ex marito Francesco Totti. "Adesso, prima di tutto, devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera", ha spiegato la presentatrice, sottolineando come anche l'organizzazione delle future nozze dipenderà strettamente dalle tempistiche legali e dalla stagione scelta per il grande giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ilary Blasi si confida: "Mancano solo le firme per essere libera e sposare Bastian"

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