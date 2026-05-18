La separazione tra l’ex calciatore e l’ex showgirl è stata ufficializzata con la fissazione di una data per il divorzio. Dopo mesi di negoziati e tensioni, le carte sono state depositate in tribunale e la procedura legale è in corso. La decisione permette a entrambe le parti di procedere con le rispettive vite, compreso il possibile matrimonio con un nuovo partner. Le procedure legali sono state avviate e sono attualmente in fase di definizione.

La lunga e tormentata storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicina davvero all’ultimo capitolo. Dopo mesi di indiscrezioni, udienze rinviate e tensioni mai del tutto sopite, sarebbe ormai stata fissata la data decisiva che potrebbe mettere ufficialmente fine al loro matrimonio. Un passaggio molto atteso non solo dai fan dell’ex coppia, ma anche perché segnerebbe l’inizio definitivo delle nuove vite sentimentali costruite da entrambi dopo la separazione. Ilary Blasi e Francesco Totti, la data del divorzio è vicina: ecco quando. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbero tornare davanti al giudice venerdì 22 maggio, data indicata come quella conclusiva per il loro divorzio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ilary Blasi e Totti, ora è davvero finita: c’è la data del divorzio, finalmente può sposare Bastian!

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È UFFICIALMENTE FINITA LA GUERRA DECISA LA DATA DEL DIVORZIO

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