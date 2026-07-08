Ilary Blasi parla del divorzio da Totti e delle nozze con Muller | Sarà un matrimonio a porte chiuse

Il divorzio tra Totti e Blasi è prossimo alla conclusione, con il procedimento legale che si sta avviando alla fine. La conduttrice ha annunciato il matrimonio con Muller, che si terrà a porte chiuse. La coppia ha programmato le nozze senza cerimonia pubblica. La separazione legale tra Blasi e Totti è ancora in corso, ma si prevede che si concluda a breve.

A breve il divorzio di Totti e Ilary Blasi sarà ufficiale, lei è pronta a sposare Muller. Sta andando per le lunghe il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra però che a breve diventerà finalmente ufficiale. Lei in un’intervista concessa al settimanale Chi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo prossimo matrimonio e ha parlato anche della figlia. Ilary Blasi e Bastian Muller (Foto IG @ilaryblasi) Riferendosi al percorso che Chanel ha affrontato a Pechino Express ha rivelato: “In realtà siamo veramente pigre, però siamo orgogliose quindi ci ‘ingarelliamo’ e diventa una sfida. Se gioco devo vincere, capito?” La conduttrice ha aggiunto: “Anche Chanel è così. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Ilary Blasi annuncia il divorzio da Totti e parla di un possibile matrimonio con Bastian Muller

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