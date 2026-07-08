Il cantante ha annunciato la cancellazione del suo tour e la sospensione dell’attività per sei mesi, a causa di un problema di salute legato a un virus. Poche settimane fa aveva celebrato il ritorno alla musica dopo quattro anni di pausa, con un nuovo singolo e programmi di concerti estivi. Ora, l’artista si fermerà temporaneamente per curarsi, rinviando le date previste e interrompendo la ripresa delle sue attività dal vivo.

Soltanto poche settimane fa Ron aveva festeggiato con entusiasmo il ritorno alla musica dopo quattro anni di silenzio. Un nuovo brano, il desiderio di ritrovare il suo pubblico e poi i concerti estivi, che avrebbero dovuto riportarlo sul palco. Ora, però, quei progetti sono costretti a fermarsi. Il cantautore, all’anagrafe Rosalino Cellamare, deve interrompere ogni attività dal vivo a causa di un’infezione virale contratta lo scorso anno e mai completamente debellata. Negli ultimi mesi il virus si è ripresentato e le sue condizioni hanno reso necessario un nuovo percorso di cure, più intenso e impegnativo. Su indicazione dei medici, Ron dovrà rinunciare al tour estivo e osservare un periodo di riposo e recupero di circa sei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il virus è tornato, devo curarmi". Ron annulla il tour e si ferma per sei mesi

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