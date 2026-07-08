Il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani arriva al suo gran finale a Milano
ph. Filippo Alfero MILANO – Dopo il successo delle precedenti date, il viaggio di Max Pezzali nei più grandi stadi italiani arriva al suo gran finale a Milano: sabato 11 e domenica 12 luglio il doppio appuntamento, da tutto esaurito, allo Stadio San Siro chiuderà MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, il tour più venduto del 2026 con i suoi oltre 670.000 biglietti per i 15 appuntamenti live, che ha già un punto di atterraggio a dicembre nel nuovo tour nei palasport italiani, MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR. Uno show straordinario, quello di MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO, che già all’arrivo allo stadio è una vera immersione nel mondo anni ’90, con un palco, dagli schermi al pavimento, il cui protagonista indiscusso è l’elemento del denim. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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