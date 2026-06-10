Il cantante italiano ha inaugurato il suo tour negli stadi italiani con il primo concerto allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno. Durante lo spettacolo, sono saliti sul palco ospiti come Giorgio, Max Pezzali ed Elisa. Il tour proseguirà nei principali stadi del paese, con una serie di date già annunciate. La tournée segna il debutto di questa stagione nei grandi impianti italiani.

EROS RAMAZZOTTI CONQUISTA SAN SIRO OSPITI GIORGIA, MAX PEZZALI, ELISA PARTE IL VIAGGIO NEI PRINCIPALI STADI ITALIANI DI UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR Una notte magica, un’energia travolgente e uno stadio gremito hanno dato il benvenuto a San Siro ad Eros Ramazzotti, al via con il suo viaggio nei principali stadi italiani mentre il tour mondiale continua a collezionare numeri da record: 7 date negli stadi italiani con oltre 260.000 spettatori e oltre 70 show nei palasport di oltre 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America latina con oltre 550.000 spettatori. Un concerto dalla produzione internazionale ha preso forma attorno a un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live con due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Eros Ramazzotti, al via il suo viaggio nei principali stadi italiani. Il 16 giugno a Roma allo Stadio Olimpico

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IT Eros Ramazzotti Una valigia leggera

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