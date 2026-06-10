Max Pezzali | Tour Stadi 2026 e residency a Milano

Cosa: Max Forever Gli Anni D’Oro, il titanico tour negli stadi di Max Pezzali, già incoronato come il più venduto dell’anno con oltre 650.000 presenze.. Dove e Quando: Partito il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro, attraverserà l’Italia (inclusa la tappa di Roma il 23 e 24 giugno) per poi concludersi con l’annunciata residency di dicembre a Milano.. Perché: Un’immersione totale nell’estetica e nelle emozioni degli anni Novanta, uno show interattivo che unisce generazioni diverse celebrando la colonna sonora di un’intera nazione.. Il trionfo negli stadi e l’omaggio agli anni Novanta. Il battesimo del fuoco allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ha confermato ciò che i numeri anticipavano da mesi: Max Forever Gli Anni D’Oro – Stadi 2026 non è un semplice concerto, ma un rito collettivo di proporzioni colossali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Max Pezzali - Gli anni 2026 (Official Audio)

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Temi più discussi: Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Lignano Sabbiadoro; Max Pezzali, scaletta e date del tour Max Forever – Stadi 2026; Max Pezzali torna in concerto con Max Forever – Stadi 2026 – Scaletta, date e biglietti; Max Pezzali riparte da Lignano con il tour negli stadi: la probabile scaletta. Orari e come arrivare.

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