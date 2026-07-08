Marcello Abbondanza, allenatore italiano di pallavolo, è ospite nella nuova puntata di Volley Night. Ha una carriera internazionale ricca di successi, con esperienze in Italia, Europa e altre nazioni. Tra i suoi risultati figurano numerosi trofei e incarichi in club di alto livello. Durante l’intervista si parla anche di un possibile interesse del Fenerbahçe e della crescita della pallavolo in Bulgaria, descritta come una “giovane” realtà emergente.

Uno degli allenatori italiani più vincenti e apprezzati nel panorama internazionale della pallavolo. La nuova puntata di Volley Night ospita Marcello Abbondanza, tecnico che ha costruito una straordinaria carriera tra Italia, Europa e resto del mondo, conquistando trofei e lasciando il segno su numerose panchine di alto livello. In compagnia di Enrico Spada, Laura Partenio e Paolo Cozzi, Abbondanza ripercorre il suo percorso professionale, dalle esperienze nel campionato italiano fino alle avventure internazionali che lo hanno reso uno degli allenatori più stimati del volley mondiale. Ampio spazio anche all’analisi dell’ultima stagione con... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il viaggio di Marcello Abbondanza: successi, il dubbio Fenerbahçe e la giovane Bulgaria

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