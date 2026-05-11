Durante la giornata di riposo del Giro d’Italia, Jonas Vingegaard ha commentato la partenza della corsa in Bulgaria, affermando di aver preferito evitare il viaggio. Il corridore danese ha inoltre espresso la sua attesa di correre in Italia, paese dove si svolge la maggior parte delle tappe e delle volate principali. Le sue parole sono state riportate oggi, mentre la corsa attraversa la sua seconda settimana.

Nella giornata di riposo del Giro d’Italia fanno rumore le parole del grande protagonista, Jonas Vingegaard. Il 29enne del Team Visma-Lease a Bike, parlando al quotidiano danese Feltet, ha criticato la partenza della Corsa Rosa dalla Bulgaria. Tre giorni di gara con due volate, giusto qualche scintilla in termini di classifica e soprattutto due cadute che hanno coinvolto tanti corridori. Vingegaard si è lamentato di diversi aspetti: dall’asfalto “ scivoloso ” fino agli alberghi rumorosi, passando per il lungo viaggio che ha portato tutta la carovana da Sofia fino a Catanzaro, dove domani scatterà la quarta tappa del Giro d’Italia 2026. “La prima notte in cui ho dormito bene è stata ieri (sabato, ndr ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vingegaard contro la partenza del Giro in Bulgaria: “Mi sarei evitato il viaggio. Non vedo l’ora di correre in Italia”

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