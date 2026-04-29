I playoff di Eurolega sono iniziati con due vittorie in casa, rispettivamente per Fenerbahce e Olympiacos, mentre il Panathinaikos ha conquistato una vittoria fuori casa contro Valencia. La prima giornata di gare ha visto diverse squadre affrontarsi con risultati che hanno subito cambiato gli equilibri del torneo. Le sfide tra le squadre si sono svolte con intensità, lasciando spazio a molteplici possibilità per le prossime partite.

Milano, 28 aprile 2026 - Si è ufficialmente alzato il sipario sui playoff di Eurolega, che da subito non hanno lesinato spettacolo e sorprese. Sono partiti con il piede giusto i campioni in carica del Fenerbahce, che hanno avuto la meglio sullo Zalgiris Kaunas per 89-78 e hanno così sfatato il tabù che li ha visti perdere contro i lituani in entrambi gli incontri di stagione regolare. Il grandissimo protagonista di questo primo successo nella serie dei gialloblù è stato Tarik Biberovic, il quale si è preso la palma di miglior realizzatore dell’incontro con 26 punti (45 da due e addirittura 68 da tre). Ottime, però, anche le prove di Wade Baldwin (17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per un complessivo 22 di valutazione), Talen Horton Tucker (15 punti) e dell’azzurrò Nicolò Melli (13 punti e 5 rimbalzi).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati Eurolega playoff: successi interni di Fenerbahce e Olympiacos. Colpo Panathinaikos a Valencia

Notizie correlate

Basket: Fenerbahce, Olympiacos e Panathinakos vincono gara-1 dei playoff di EurolegaHanno preso il via i playoff di Eurolega 2025/26 e nella serata di oggi erano tre i match in programma.

Panathinaikos ko: Wade Baldwin IV trascina il Fenerbahce in EurolegaNel confronto tra panathinaikos e fenerbahce giocato all'OAKA, è emerso un equilibrio sostanziale che ha trovato la risoluzione negli ultimi possessi.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata; Risultati Eurolega playoff: successi interni di Fenerbahce e Olympiacos. Colpo Panathinaikos a Valencia.

Euroleague playoff results: Fenerbahce and Olympiacos win at home. Panathinaikos wins in Valencia.French side Bourg-en-Bresse won the Eurocup, defeating Besiktas in the second leg. Mokoka was named Finals MVP. sport.quotidiano.net

EuroLeague | Risultati 38^ giornata, la classifica finale, i playoffNuova stagione e nuova EuroLeague Basketball nel campionato 2025-26, che torna più grande e migliore che mai grazie all'espansione che passa da 18 a 20 squadre, ... pianetabasket.com

Si chiude la Regular Season di EuroLeague, definito il quadro della post-season. Di seguito vi riportiamo tutti i risultati del Round 38 di Eurolega e la classifica finale della stagione regolare. - facebook.com facebook

. @Conf_League | I risultati dei quarti di finale: Fiorentina sconfitta dal Crystal Palace x.com